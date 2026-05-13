В Хабаровске омоновцы почтили память сапёра Игоря Сапронова

В Хабаровске сотрудники ОМОН «Амурский» Управления Росгвардии по Хабаровскому краю почтили память старшего лейтенанта милиции Игоря Сапронова, погибшего при исполнении служебных обязанностей на Северном Кавказе, — сообщает пресс-служба ведомства.
Традиционно 13 мая бойцы подразделения вспоминают своего сослуживца, погибшего в 2001 году во время служебной командировки в «горячую точку». Это была уже четвёртая поездка опытного сапёра в регион.
По данным Росгвардии, Игорь Сапронов за время службы обезвредил десятки взрывных устройств различной сложности — от самодельных до фугасов, спасая жизни людей.
13 мая 2001 года при разведке участка дороги между населёнными пунктами Курчалой и Белоречье было обнаружено взрывное устройство. При попытке его обезвреживания произошёл взрыв, в результате которого сотрудник хабаровского ОМОНа погиб на месте.
За проявленные мужество и самоотверженность старший лейтенант милиции Игорь Сапронов посмертно награждён Орденом Мужества.