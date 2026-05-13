Ефрейтор Алексей Смирнов из Хабаровска не покинул поле боя, даже получив ранение

В августе 2025 года при наступлении на Малиновку Алексей получил ранение в ногу в результате взрыва гранаты с беспилотника противника. Отказавшись от немедленной эвакуации, чтобы не подвергать опасности товарищей, он, преследуемый вражеским дроном, самостоятельно вышел на пункт управления, где ему оказали первую помощь.