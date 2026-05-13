Ефрейтор Алексей Смирнов из Хабаровска не покинул поле боя, даже получив ранение

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, Алексей Смирнов подписал контракт с Министерством обороны в октябре 2023 года и, пройдя обучение на полигонах, начал службу с доставки боеприпасов на СВО.
А уже в начале 2024 года был назначен на должность заместителя командира штурмового подразделения мотострелкового соединения Восточного округа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый боевой опыт Алексей получил при обороне у одного из населённых пунктов. Будучи командиром группы из шести человек, он получил задачу очистить лесополосу от опорных пунктов противника и занять позиции врага.
Группа, обхитрив противника и лишив его информации о своих передвижениях, успешно зачистила местность и заняла опорный пункт. Второй опорник был взят при поддержке fpv-дронов.
В августе 2025 года при наступлении на Малиновку Алексей получил ранение в ногу в результате взрыва гранаты с беспилотника противника. Отказавшись от немедленной эвакуации, чтобы не подвергать опасности товарищей, он, преследуемый вражеским дроном, самостоятельно вышел на пункт управления, где ему оказали первую помощь.
При этом, Алексей продолжал корректировать движение штурмовых групп, в ходе которых была успешно завершена зачистка опорных пунктов.
За этот бой он награждён медалью «За отвагу», которую он считает самой ценной из своих наград. А у него уже есть медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.