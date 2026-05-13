Угрозу атаки БПЛА отменили в Волгоградской области

Действовавший более семи часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.
Об угрозе ночной атаки украинскими БПЛА волгоградцев предупредили спустя несколько минут после полуночи. Через час стало известно и об ограничениях, наложенных на работу аэропорта.
Радостные смс об отмене беспилотной опасности на телефоны горожан поступили в 7:17. По информации Минобороны, украинские дроны минувшей ночью облетели Волгоградскую область стороной.
Фото Андрея Поручаева.
