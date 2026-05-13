Красноярцам назвали территории с низким риском заражения клещевым энцефалитом

В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, в каких территориях региона сохраняется низкий риск заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Как пояснили специалисты, в настоящее время неэндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются четыре территории: Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский и Северо-Енисейский муниципальные округа, а также город Норильск.

В остальных территориях Красноярского края сохраняется высокий риск заражения клещевыми инфекциями. В перечень эндемичных входят 30 муниципальных и пять городских округов.

Жителям региона напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности при выездах на природу и прогулках в лесных зонах.

