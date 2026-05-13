Дело экс-полицейского о взятках от сотрудников Baza не поступало в суд

КРАСНОЯРСК, 13 мая — РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего полицейского Сергея Ковалева о получении взяток от сотрудников издания Baza не поступало в Центральный районный суд города Красноярска, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службы судов Красноярского края.
Ранее сообщалось, что уголовные дела в отношении бывших полицейских о получении взяток от сотрудников издания Baza рассмотрят в Белгороде и Красноярске. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, уголовное дело в отношении Ковалева Сергея Анатольевича передано по подсудности в Центральный районный суд Красноярска.
«На данный момент ничего об этом деле сказать не могу, так как оно не поступило в суд», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о поступлении материалов дела Ковалева в Центральный районный суд города.
Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Его, как и сотрудницу Baza Лукьянову, сперва отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Оба, как сообщали источники РИА Новости, дали признательные показания.
По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Все трое были переведены из СИЗО под домашний арест.