В ряде районов Иркутской области с 18 мая вводят особый противопожарный режим

IrkutskMedia, 13 мая. В ряде районов Иркутской области с 18 мая начинает действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление 12 мая 2026 года подписал губернатор региона Игорь Кобзев.
Следуя из текста документа, особый режим будет действовать до 15 июня 2026 года. Ограничения на посещение лесов будут действовать в Баяндаевском, Саянском, Зиминском, Качугском, Куйтунском, Нукутском, Тайшетском, Усольском, Усть-Удинском и Чунском МО. Также ограничения распространяютя на Боханский, Зиминский, Куйтунский, Нижнеудинский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Черемховский, Шелеховский, Эхирит-Балаганский районы и Иркутский ГО.
На период действия особого противопожарного режима запрещается посещение местными жителями лесов при наступлении 3-го класса пожароопасности. В том числе действует запрет на разведение костров, отжиг сухой растительности и мусора, приготовление пищи на открытом огне.
Также в лесах, попадающих в зону противопожарного режима, вводятся ограничения охоты и рыболовства на территориях, граничащих с землями сельскохозяйственного назначения, а также на водоемах, расположенных в районах с торфяными почвами.
За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы как для физических, так и для юридических лиц.
Ранее агентство рассказывало, что за прошедшие сутки в Приангарье зафиксировали лесной пожар на площади 50 га. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.