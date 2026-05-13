Ягодная пора: в Челябинскую область привезли семь грузовиков клубники

Девяти грузовикам путь в Челябинскую область закрыли. Они доставляли 163 тонны лука, помидоров, капусты и пшеницы, но на упаковках с товарами либо не было этикеток, либо этикетки оказались оформлены неправильно. Нарушителям пришлось развернуться на границе и ехать обратно в Казахстан.