Запреты и ограничения в лесах сохраняются в двух областях Беларуси

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий сохраняются на территории двух областей Беларуси — Гомельской и Брестской, это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.

Источник: Sputnik.by

Самая напряженная пожароопасная ситуация сохраняется в Гомельской области, где строгие запреты из-за четвертого класса опасности действуют в 11 районах. Среди них Брагинский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Калинковичский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Речицкий, Хойникский и Чечерский. В остальных районах Гомельщины (кроме Октябрьского) действуют ограничения на посещение лесов.

В Брестской области ситуация не настолько серьезная. На территории этого региона ограничения на посещение лесных массивов введены только в трех районах — Брестском, Каменецком и Малоритском.

Остальные районы Брестской области, а также территории других областей Беларуси считаются полностью открытыми и окрашены на карте министерства лесного хозяйства зеленым цветом.

Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. В таких случаях в лес разрешено заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня (включая мангалы) строго запрещены.

Полный запрет на посещение лесов устанавливается при высокой (4−5) степени пожарной опасности, и в этих случаях вход в лес категорически запрещен, даже пешком.