Российский командир группы разведчиков Михаил Купов получил смертельное ранение при выполнении задач в тылу украинской армии, но успел в эфире попрощаться со своими бойцами. Об этом в среду, 13 мая, рассказал офицер 83-й десантно-штурмовой бригады группировки «Север» с позывным Юстас.
По его словам, трое разведчиков в антидроновых плащах двигались под прикрытием операторов беспилотников в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Спустя день им удалось занять позиции в лесополосе. Там они ликвидировали несколько блиндажей, захватили в плен противотанковый и минометный расчеты противника.
— Купол выходит на связь и говорит: «Пацаны, походу, мне хана, я очень рад был с вами служить». После этого на связь больше не выходил, это были его последние слова, — цитирует офицера ТАСС.
Тем временем командиры украинских подразделений занимаются перепродажей машин, приобретенных для нужд ВСУ на средства пожертвований, и присваивают полученные от этого деньги.
Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, в свою очередь, считает, что ничто не сможет остановить наступление ВС России, поэтому украинцам придется капитулировать.