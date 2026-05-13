Под Хабаровском запустят завод сухих строительных смесей за 280 млн рублей

В Хабаровском крае завершается строительство нового завода по производству сухих строительных смесей. Как сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли, предприятие будет выпускать гипсовые и цементные штукатурки, плиточный клей, универсальные цементно-песчаные смеси и другую востребованную продукцию. Мощности впечатляют: около 20 тонн смесей в час, а ожидаемый ежемесячный объем составит от 3,5 до 7 тысяч тонн.
Общий объем инвестиций в строительство и запуск завода превысил 280 миллионов рублей, из которых треть ушла на закупку оборудования. Предприятие получило поддержку и по линии регионального Фонда развития промышленности. Как участник губернаторской промышленной Хартии, компания привлекла 50 миллионов рублей под льготные 5 процентов годовых.
«На эти средства уже построены производственный и фасовочный цеха, смонтировано новое отечественное оборудование и закуплена погрузочная техника», — отметили в минпромторге.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока, завод обеспечит продукцией строительную отрасль не только Хабаровского края, но и других регионов Дальнего Востока. Для стройкомплекса, который последние годы жалуется на перебои с поставками и дорогую логистику, появление собственного производства — новость из разряда долгожданных. Смеси, которые раньше везли из центральной России, теперь будут делать на месте, а значит, и сроки, и цены должны стать более предсказуемыми.