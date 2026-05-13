Жительнице Биробиджана «продлили» сим-карту за 115 тысяч рублей

63-летняя жительница Биробиджана стала жертвой телефонных аферистов, которые разыграли классическую двухходовку. Сначала ей позвонил якобы сотрудник службы поддержки и сообщил, что срок действия сим-карты истекает. Чтобы продлить его, нужно всего лишь продиктовать код из СМС. Женщина доверилась и продиктовала.
Дальше события развернулись стремительно. На телефон пришло уведомление о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги», а следом раздался новый звонок — на этот раз от человека, представившегося сотрудником Центробанка. Голос в трубке сообщил, что все банковские счета женщины под угрозой, и спасти деньги можно только одним способом — немедленно перевести их на «безопасный счёт». Испуганная биробиджанка выполнила все указания и отправила мошенникам почти 115 тысяч рублей. Сразу после этого связь с лжеспециалистами оборвалась.
Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Схема, которая сработала в этот раз, далеко не нова: звонок о сим-карте, взлом «Госуслуг», лжесотрудник Центробанка и перевод на «безопасный счёт». Но пока люди верят голосу в трубке больше, чем здравому смыслу, мошенники будут пополнять свои кошельки. А настоящий Центробанк никогда не звонит гражданам с предложением перевести деньги — это стоит помнить каждому, кто берет трубку с незнакомого номера.