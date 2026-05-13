Жительнице Биробиджана «продлили» сим-карту за 115 тысяч рублей

Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Схема, которая сработала в этот раз, далеко не нова: звонок о сим-карте, взлом «Госуслуг», лжесотрудник Центробанка и перевод на «безопасный счёт». Но пока люди верят голосу в трубке больше, чем здравому смыслу, мошенники будут пополнять свои кошельки. А настоящий Центробанк никогда не звонит гражданам с предложением перевести деньги — это стоит помнить каждому, кто берет трубку с незнакомого номера.