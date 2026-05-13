Директор магазина косметики из Перми выиграла в лотерею 1 млн рублей

В Пермском крае растет число счастливчиков, ставших обладателями крупных выигрышей в гослотерею. Очередным миллионером стала жительница Перми.
Пермячка решила «вытянуть» счастливый билет после разговора со знакомыми о победителях моментальной лотереи из Пермского края. Три месяца она по воскресеньям покупала билеты в мобильном приложении лотереи.
Заветную сумму жительница Перми записала за три дня до розыгрыша в ежедневник. От желаемой суммы она провела стрелочку и написала — «на ипотеку».
«Перед сном купила билет, отметила числа наобум. Вскоре пришло СМС-уведомление о выигрыше. Захожу в приложение, выигрыш — миллион! До утра не могла осознать, что я стала тем самым счастливчиком», — делится удачей пермячка.
В пресс-службе гослотереи рассказали, что Алина работает руководителем магазина в сети парфюмерии и косметики. В свободное время она предпочитает проводить с семьей и близкими друзьями. Решение о том, как потратить выигрыш она уже приняла. Деньги пойдут на частичное погашение кредита за квартиру.