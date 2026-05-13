Устойчивый рост транспортного потока фиксируется на дороге «Обход Хабаровска»

Трафик на трассе увеличился на 17% по итогам первых четырех месяцев 2026 года (по сравнению с аналогичным периодом 2025-го). С начала года по дороге уже совершено свыше 1 миллиона проездов. Компания-оператор перешла на летний режим содержания трассы. «За 2025 год по трассе проехало 3,6 млн автомобилей, а среднесуточная интенсивность движения достигла 9,9 тыс. транспортных средств, увеличившись на 35% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный суточный трафик составил 15 тыс. автомобилей, тогда как в начале эксплуатации он не превышал 6 тыс. Основную долю пользователей, в 82%, составляет легковой транспорт», — отметили в краевом минтрансе. Как напомнили в краевом минтрансе, «Обход Хабаровска» — первая на Дальнем Востоке скоростная автодорога, построенная по концессионному соглашению Группы «ВИС» с правительством края. За четыре года эксплуатации количество проездов уже приблизилось к 11 миллионам.