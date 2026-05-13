Хабаровск примет Международный турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова

Уже в эти выходные, 16 и 17 мая, Хабаровск примет престижный Международный турнир по дзюдо среди спортсменов до 18 лет (12+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Соревнования посвящены памяти основателя отечественной школы дзюдо Василия Ощепкова. Они отвечают целям и задачам государственной программы «Спорт России», инициированной Президентом Владимиром Путиным. Турнир пройдёт в Платинум Арене при поддержке правительства Хабаровского края и Российского спортивного фонда.
В этом году на татами выйдут юные дзюдоисты из России и ещё двенадцати государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Греции, Кыргызстана, Китая, Монголии, Таджикистана, Словении, Сербии, Турции и Франции. В составе сборной России — сильнейшие представители юношеской команды, призёры национальных первенств. Зарубежные делегации также представлены ведущими спортсменами, которые в этом сезоне планируют участие в континентальных и мировых первенствах.
В российскую сборную вошли чемпионы страны Микаил Бештоев и Магомед Ашурлуев, призёры национального первенства Надежда Лазарева, Анжелика Прошкина, Дилиана Шадова, а также медалистка командного первенства мира Сабина Аймухамедова. Хабаровский край на турнире представят 27 спортсменов.
В первый день соревнований разыграют медали среди юношей в весовых категориях до 50, 55, 60 и 66 кг, а также среди девушек — до 57, 63, 70 кг и свыше 70 кг. Во второй день на татами выйдут юноши в категориях до 73, 81, 90 кг и свыше 90 кг, а также девушки в весах до 40, 44, 48 и 52 кг. Предварительные поединки будут начинаться ежедневно в 10:00 по местному времени, финальные блоки — в 17:00. Для зрителей предусмотрены онлайн-трансляции в официальном сообществе Федерации дзюдо России. Прямые эфиры турнира также покажет телеканал «Матч! Боец» — трансляция в 10:00 по московскому времени.
Правительство Хабаровского края оказало всестороннюю поддержку в организации соревнований, подчёркивая важность развития детского и юношеского спорта в регионе. Напомним, в Хабаровске с 2022 по 2025 годы в рамках турнира памяти Василия Ощепкова проходили этапы «Российского профессионального тура», также собиравшие сильнейших дзюдоистов из десятков стран.
