Хабаровск примет Международный турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова

В первый день соревнований разыграют медали среди юношей в весовых категориях до 50, 55, 60 и 66 кг, а также среди девушек — до 57, 63, 70 кг и свыше 70 кг. Во второй день на татами выйдут юноши в категориях до 73, 81, 90 кг и свыше 90 кг, а также девушки в весах до 40, 44, 48 и 52 кг. Предварительные поединки будут начинаться ежедневно в 10:00 по местному времени, финальные блоки — в 17:00. Для зрителей предусмотрены онлайн-трансляции в официальном сообществе Федерации дзюдо России. Прямые эфиры турнира также покажет телеканал «Матч! Боец» — трансляция в 10:00 по московскому времени.