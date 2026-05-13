Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае осётр весом 9 кг стал поводом для уголовного дела

Пойманную краснокнижную рыбу выпустили обратно в реку.

В Хабаровском крае двум жителям предъявлено обвинение в незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов, — сообщает Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным следствия, утром 8 мая 2026 года двое мужчин вышли на рыбалку в акваторию реки Амур в районе села Циммермановка. Находясь на катере, они с помощью рыболовной сети выловили одного амурского осетра весом около 9 килограммов.

Как уточняется, действия рыбаков были пресечены сотрудниками полиции и Росрыболовства. Незаконно добытую рыбу выпустили обратно в естественную среду обитания без повреждений.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье о незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов, совершённой группой лиц по предварительному сговору. По информации СК, в настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.