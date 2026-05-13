В Хабаровском крае осётр весом 9 кг стал поводом для уголовного дела

В Хабаровском крае двум жителям предъявлено обвинение в незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов, — сообщает Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По данным следствия, утром 8 мая 2026 года двое мужчин вышли на рыбалку в акваторию реки Амур в районе села Циммермановка. Находясь на катере, они с помощью рыболовной сети выловили одного амурского осетра весом около 9 килограммов.
Как уточняется, действия рыбаков были пресечены сотрудниками полиции и Росрыболовства. Незаконно добытую рыбу выпустили обратно в естественную среду обитания без повреждений.
Фигурантам предъявлено обвинение по статье о незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов, совершённой группой лиц по предварительному сговору. По информации СК, в настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.