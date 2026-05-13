В Томске создали катализатор, очищающий воду от токсичного красителя

ТОМСК, 13 мая. /ТАСС/. Томские ученые разработали новый фотокатализатор для очистки сточных вод от метиленового синего, который токсичен для человека и наносит экологический ущерб природе медленным разложением. Катализатор разлагает краситель всего за 30 минут, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Ученые Томского научного центра СО РАН, используя метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), получили новый железосодержащий керамический фотокатализатор, предназначенный для очистки сточных вод от метиленового синего. Эффективность разложения этого опасного органического красителя достигает 100% и занимает всего 30 минут при использовании источника видимого света и 60 минут — при воздействии ультрафиолетового излучения», — сказано в сообщении.
Метиленовый синий — это промышленный краситель, который используют при производстве тканей, бумаги и медицинских препаратов. Он попадает в сточные воды вместе с отходами этих предприятий, а также иногда используется в лабораторных исследованиях. Он токсичен для водных организмов и человека, медленно разлагается в природе и может накапливаться в окружающей среде. Поэтому его необходимо удалять из промышленных сточных вод, чтобы предотвратить экологический ущерб и риски для здоровья.
По словам кандидата технических наук, старшего научного сотрудника лаборатории функциональных керамических материалов ТНЦ СО РАН Ольги Крюковой, новый фотокатализатор очищает воду быстрее и проще традиционных методов: процесс состоит из одного этапа и не требует многократных обработок и фильтрации. Он экономичен, так как сделан из доступного сырья, а его основа — ферросилиций — фактически является промышленным отходом. Кроме того, метод безопасен для экологии: в отличие от многих других систем, он работает при нейтральной кислотности и не оставляет после себя вредных отходов в виде железного шлама.
Эффективность катализатора не падает даже после нескольких циклов использования: железо перераспределяется по поверхности композита, создавая новые активные центры, то есть катализатор самовосстанавливается в процессе работы. Ученые работают над масштабированием метода и создают установку для проточной очистки сточных вод. Полученные результаты опубликованы в высокорейтинговом журнале Surfaces and Interfaces.