В Томске создали катализатор, очищающий воду от токсичного красителя

По словам кандидата технических наук, старшего научного сотрудника лаборатории функциональных керамических материалов ТНЦ СО РАН Ольги Крюковой, новый фотокатализатор очищает воду быстрее и проще традиционных методов: процесс состоит из одного этапа и не требует многократных обработок и фильтрации. Он экономичен, так как сделан из доступного сырья, а его основа — ферросилиций — фактически является промышленным отходом. Кроме того, метод безопасен для экологии: в отличие от многих других систем, он работает при нейтральной кислотности и не оставляет после себя вредных отходов в виде железного шлама.