В Калининграде ликвидировали 16 незаконных выпусков в Северный ручей. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале министерства природных ресурсов и экологии региона.
Весной инспекторы полностью обследовали Северный ручей на протяжении порядка шести километров. В результате обнаружили факты несанкционированных сбросов. На сегодняшний день специалисты ведомства затампонировали 14 выпусков, два ликвидировали сами собственники.
«В адрес остальных лиц направлены предостережения о недопустимости несанкционированных сбросов в водный объект. В случае неустранения выявленных нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Контроль за экологическим состоянием водных объектов региона остается приоритетной задачей ведомства», — сообщили в ведомстве.
Отметим, что ручей проходит через Северную гору и впадает в Верхнее озеро.