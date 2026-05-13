Минобороны: над территориями России уничтожили 286 украинских дронов

Украинские беспилотники сбили сегодняшней ночью над 15 регионами страны. Волгоградскую область ночные удары не коснулись.
Под удар дронов ВСУ попали Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская и Ростовская области. Смертоносные летательные аппараты летели также в Тамбовскую, Ярославскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Рязанскую и соседнюю с Волгоградской Астраханскую области.
В Волгоградской области, напомним, режим беспилотной опасности действовал более семи часов. О том, что угроза беспилотной атаки окончательно ликвидирована, горожанам сообщили сегодня в 7:17.
Фото сгенерировано с помощью ИИ.
