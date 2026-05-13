Восемь дополнительных электричек выйдут на популярные красноярские дачные маршруты

Красноярская железная дорога с 16 мая на самых популярных у дачников маршрутах запускает восемь дополнительных электричек. Ежедневно будут ходить теперь вечерние пригородные электропоезда Камарчага — Красноярск, Красноярск — Снежница и утренний Красноярск — Зеледеево. По субботам в расписании появятся новые электрички: утренние Красноярск — Снежница и Снежница — Красноярск — Дивногорск. Каждое воскресенье дополнительные электрички будут курсировать еще по двум маршрутам: Красноярск — Кемчуг — Красноярск Северный и Красноярск — Зеледеево — Красноярск. У части рейсов меняется время отправления. Так, по выходным вечерняя электричка Кача — Красноярск будет уходить в 17:05 вместо 16:12. Субботняя утренняя электричка Зыково — Чернореченская (отправление со станции Зыково в 7:10, со станции Красноярск — в 8:22) будет следовать без остановок на платформах Колягино, Пугачево, Караульная, Рябинино. До этих пунктов дачникам будет удобно добираться на дублирующих утренних пригородных поездах Красноярск — Зеледеево, Красноярск — Снежница. Базаиха — Кача. Напомним, 15, 18 и 19 мая в Нижнем Ингаше временно перекроют железнодорожный переезд.