В Сибири разработали светопропускающую древесину для строительства

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Ученые Сибирского университета инженерии и биотехнологий разработали и запатентовали перспективный материал для строительства и дизайна — светопропускающую древесину. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки России.
«Ученые разработали и запатентовали новый способ изготовления светопропускающей древесины — материала, который сочетает природную эстетику дерева, его прочность и способность пропускать свет. Разработка относится к области химии и открывает новые возможности для использования древесины в строительстве, интерьерных решениях и создании современных отделочных материалов», — рассказали в министерстве.
Материал изготавливается на основе древесного субстрата, который предварительно проходит процессы делигнификации и отбеливания, а затем обрабатывается специальной пропитывающей композицией. В результате древесина приобретает высокий оптический коэффициент пропускания, сохраняя при этом свою природную структуру и механическую прочность. На данную разработку уже получен патент.
О преимуществах материала.
«Светопропускающая древесина сочетает в себе долговечность, надежность и выразительные декоративные свойства, что делает ее востребованной для самых разных сфер применения. Прежде всего такой материал может использоваться в строительстве и интерьерном дизайне как современное и необычное решение. Из светопропускающей древесины возможно изготавливать панели, перегородки, элементы мебели и отделки, которые формируют мягкое рассеянное освещение и создают более комфортную и эстетичную среду», — отметили в Минобрнауки.
Кроме того, в ряде случаев материал способен стать альтернативой стеклу или пластику там, где важны безопасность, прочность и оригинальный внешний вид. В отличие от стекла, древесина менее хрупкая, а значит, отдельные изделия из нее могут быть более устойчивыми к механическим повреждениям.
В министерстве добавили, что еще одно значимое преимущество разработки связано с энергосбережением. Светопропускающая древесина способна проводить дневной свет внутрь помещений, что позволяет снижать потребность в искусственном освещении в светлое время суток. Таким образом, новый материал объединяет декоративные, конструктивные и функциональные качества, отвечая запросу на экологичные и технологичные решения.