Красноярцы голосуют за благоустройство скверов в центре города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Центральном районе в перечень вошли два общественных пространства, которые могут благоустроить в будущем году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Лидером голосования стал сквер имени Крутовского на ул. Карла Маркса, 14а — его поддержали более 8,5 тыс. человек. Сквер имеет историческую основу: более 100 лет назад здесь был заложен сад врачом и общественным деятелем Владимиром Крутовским. Сегодня это зеленая зона отдыха в жилом районе, рядом с которой расположено отделение соцзащиты, что делает пространство особенно востребованным у старшего поколения.

Сквер на ул. Вейнбаума, 38 пока набрал около 450 голосов. Территория расположена на перекрестке улиц Вейнбаума и Ады Лебедевой и также включена в голосование, которое продолжается.

Все объекты, участвующие в голосовании, можно найти по ссылке.