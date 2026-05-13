Сербия начала первые в своей истории совместные военные учения с НАТО

Сербия впервые в истории проводит совместные военные учения с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщило Министерство обороны республики.
Как сообщает военное ведомство, в мероприятиях принимали участие около 600 военнослужащих из Сербии, Румынии, Италии и Турции. За ходом учений наблюдали военные из нескольких стран альянса. В списке наблюдателей были военные из США, Великобритании и Франции.
Учения прошли около города Буяновац, расположенного на юге Сербии. В сообщении отмечается, что данные учения носят тактический характер и продлятся до 23 мая. Их целью станет обмен опытом.
«Учения проводятся на основании решения Правительства Республики Сербия и представляют собой продолжение взаимовыгодного, конкретного и прозрачного сотрудничества между Сербией и НАТО», — сказано в сообщении военного ведомства.
Напомним, в марте этого года президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Белград будет поддерживать отношения с Североатлантическим альянсом, но сохранит нейтралитет и не вступит в НАТО.