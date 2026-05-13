«Поливать святой водой»: молдаване выступили против спектакля с Паниным* в Кишиневе

Жители Молдавии выступили против проведения в Кишиневе спектакля с актером Алексеем Паниным*. Об этом в среду, 13 мая, пишет РИА Новости.
Спектакль «Скамейка» с артистом в главной роли должен пройти 16 октября. Стоимость билетов доходит до 40 долларов. По словам организаторов, зрители увидят «честный разговор о надежде начать все заново». При этом осенью 2023 года этот спектакль отменяли в Латвии и Эстонии.
В комментариях с анонсов в соцсетях местные жители раскритиковали проведение мероприятия. Так, один из пользователей написал, что если спектакль пройдет, то «потом весь Кишинев надо будет поливать святой водой 40 дней».
— Ни один нормальный человек на это бесплатно не пойдет, не то, что еще платить, — цитирует другой комментарий агентство.
Ранее стало известно, что после переезда во Францию Алексей Панин* вместе с дочерью стали работать в доставке еды. Актер отметил, что раньше у них с дочерью была финансовая подушка, но теперь пришлось искать дополнительный заработок.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.