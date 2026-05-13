На Сахалине мужчине дали 17 лет колонии за передачу координат Украине

На Сахалине вынесен суровый приговор местному жителю, которого признали виновным в госизмене. Мужчина проведёт ближайшие 17 лет в колонии строгого режима за помощь украинским спецслужбам. Как сообщили в региональной прокуратуре, приговор уже вступил в законную силу.
По данным следствия, 48-летний сахалинец вступил в преступный сговор зимой 2023 года. Он начал переписываться с представителем украинских спецслужб, после чего стал выполнять его задания. Осуждённый собирал и передавал врагу точные координаты различных объектов, которые интересовали куратора.
Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России. Во время разбирательства выяснилось, что координаты передавались для нанесения возможных ударов. Суд признал собранные улики достаточными для обвинения в государственной измене.
Это не единственный подобный случай. Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара, который также подозревается в госизмене. Установлено, что 63-летний краснодарец передавал украинской стороне координаты предприятий топливно-энергетического комплекса.