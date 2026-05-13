Хабаровчанам продлили срок оформления гаражей по упрощённой схеме

Гаражная амнистия в России продолжится ещё пять лет.

Источник: Хабаровский край сегодня

В России продлили срок действия гаражной амнистии. Хозяева гаражей и земельных участков под ними, не оформившие недвижимость в собственность, могут зарегистрировать её в упрощённом порядке — по одному заявлению, без уплаты пошлины, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пользователи гаражей, находящихся в государственной собственности, а также лица, получившие такие гаражи по наследству или купившие их, могут оформить недвижимость или участок под ней в собственность бесплатно. С 2021 года такое право им предоставляет программа гаражной амнистии. Изначально срок ее действия составлял пять лет, в этом году продлили еще на пять лет — до сентября 2031 года.

В упрощенном порядке можно зарегистрировать земельные участки под металлическими некапитальными сваренными гаражами, построенными до 30 декабря 2004 года.

Зарегистрировать в упрощенном порядке можно капитальные строения — имеющие прочную связь с землёй объекты с фундаментом и стенами, возведенные до 30 декабря 2004 года и не признанные самовольными постройками, а также земельные участки под ними, расположенные в границах гаражно-строительных кооперативов.

Под действие амнистии не попадают: некапитальные сооружения из металлоконструкций — «ракушки»; гаражи, построенные после 29 декабря 2004 года, а также признанные судом самовольной постройкой и подлежащие сносу; парковки в высотных домах или коммерческих объектах, подземные гаражи; гаражи-пристройки к частным, садовым домам, коммерческим объектам.

Для регистрации права собственности необходимо написать заявление, хозяев освобождают от уплаты пошлины и необходимости самостоятельно ставить объект на кадастровый учет.