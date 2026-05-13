Виктория и Антон Макарские рассказали "РГ" о семье, вере и живом звуке

Чета Макарских — союз, которым невозможно не любоваться. Антон и Виктория не только состоялись в профессии, но и стали живым примером крепкой и счастливой семьи. После съемок в сериалах и участия в мюзиклах, в 2018 году Антон вдруг стал отказываться от ролей, а Виктория его поддержала.
Возвращение на экраны пришло в новой форме: Макарские снялись в 35 сериях телепроекта «Святыни России» и выступают по всей стране как амбассадоры общества «Знание» с лекцией «Сохранить семью». Но в Ростов-на-Дону они приехали с «Живым концертом». А после выступления пришли в ростовскую редакцию «РГ».
Несмотря на напряженный график и усталость, артисты с удовольствием согласились на интервью после выступления. Впечатлило то, сколько вкусных подарков и цветов принесли ростовчане любимым артистам! Но главной изюминкой стал момент, когда влюбленный парень попросил микрофон и сделал предложение своей девушке. Тут же откуда-то взялся батюшка и благословил их. Выступления Макарских никогда не проходят по сценарию, все сплошной экспромт, а зрители — активные участники происходящего.
— Кому принадлежит идея выступать живьем, да еще и без четкого плана?
Антон: Давай, жги, Морозова!
Виктория: Я по специальности — режиссер эстрадных массовых представлений, закончила ГИТИС. Очень хотела реализоваться в профессии. Все продюсеры в шоу-бизнесе говорили нам, что невозможно выступать живьем: «Никогда в жизни это не окупится». Так как на концертных площадках нет нужной инфраструктуры, света и аппаратуры, нам советовали ориентироваться на работу под фонограмму.
Антон: Нам очень часто говорили: «Ребята, становитесь профессионалами — учитесь петь под плюс». А мы не можем!
Виктория: Зато теперь нами восхищаются коллеги. Но нам нельзя завидовать, потому что мы пашем. 18 лет мы возим с собой машину с аппаратурой, свет, технику, великолепных музыкантов. С экономической точки зрения это не выгодно. Поэтому, когда у нас спрашивают: «Вы в шоу-бизнесе?», мы говорим, что служим Богу и людям. Как бы это пафосно ни звучало.
— Сложно поверить, что Виктория, по собственному признанию, поступала в музыкальную школу 17 раз. Как такое могло быть?
Виктория: В нашей семье Антон двоечник, я отличница. Но мои родители военные, и вместе с ними я сменила не один гарнизон. Каждый раз на новом месте заново поступала в музыкальную школу. И все маме говорили: «Галина Николаевна, зачем вы пианино возите? Вот скрипочка — прекрасный инструмент, она легкая». Но мама упорно по всем гарнизонам возила трофейное пианино, которое дед привез из Германии. Бедный инструмент, бедные клавиши, но она очень верила в меня. Конечно, с вечными переездами я не имела никаких шансов стать артисткой. Поэтому каждый раз, когда выхожу на сцену, для меня чудо, что я стою перед зрителями и пою.
— А как вы преодолеваете трудности, справляетесь с усталостью?
Виктория: Отвечу историей. Мы жили в Сергиевом Посаде напротив интерната для слепоглухонемых детей. Однажды я пришла туда и пожаловалась девчушке 10 — 11 лет, что очень устала. Мы только вернулись с гастролей, тут же сразу съемки, я чуть ли не плакала от усталости. И тогда эта девочка предложила: «Давайте я вашим деткам сказки читать буду». А у нее нет глаз — как у Матронушки. «Как же ты будешь читать?» — спрашиваю. «А я придумывать буду или по нашим книжкам прочту — руками». Мне перед этим ребенком стало стыдно. Я пообещала себе, что никогда в жизни больше не скажу, что устала. Стараюсь не гневить Бога.
Артист продемонстрировал на редакционном столе, как правильно отжиматься на одной руке. Фото: Сергей Рутта/РГ.
Антон: Посмотрите на эту цветущую, пышущую здоровьем женщину — «заболеет она»! Моя любимая фраза — все в голове. Мы гораздо больше можем, чем себе представляем. Я должен похвастаться: в свои 50 лет при нашем графике и образе жизни, весьма далеком от правильного, я в очень хорошей физической форме, делаю по десять отжиманий на каждой руке.
Почему? Потому что я не позволяю своим мыслям разгуляться: «Мне за 50, я уже предпенсионер»… Нет!
Как говорил режиссер Юнгвальд Хилькевич, у которого я снимался в нескольких фильмах: «Старость — это лень мозга». Он оставался молодым человеком до самого конца. И дедушка мой такой же был, месяц не дожил до 90 лет. Я всегда воспринимал его как младшего брата. Вот такие учителя у нас были.
— Какими ваши дети должны стать через 20 — 30 лет, чтобы вы сказали, что выполнили свои родительские обязанности?
Антон и Виктория (хором): Счастливыми!
Виктория: Мы никогда не ставили им никаких ограничений. Даже в том, что касается телефонов. Маша начинает взрослеть и говорит: «Я так вам благодарна за то, что у нас есть свобода». Наши дети не знают, что такое контроль. Мы их ждали очень долго. Мы с ними на равных, а в чем-то даже учимся у них.
— А вы с детства знали, что будете артистами?
Антон: Я думал, что буду спортсменом. А потом был момент, когда я сбежал из театра в армию. Хотя Марк Розовский мне предлагал главные роли, квартиру в Москве и службу в Театре Советской армии. Я же лимита из Пензы. Но на тот момент, в 90-х, репертуарный театр был в плачевном состоянии. Я понимал: если возьму эти блага, уже никогда не уйду и просто стану ремесленником. А мне очень хотелось чего-то необычного, что собственно и произошло в моей жизни.
Потом пошла пора мюзиклов: «Метро», «Нотр-Дам-де-Пари». Такого в нашей стране не было. «Метро» — это что-то невероятное, до сих пор никто не сделал ничего подобного: оркестр был соединен с рок-группой, 130 человек на сцене, живое многоголосье. Там мы и познакомились с Викой. Это судьбоносный для нас проект.
Затем был «Нотр Дам» — ария «Эсмеральда» звучала из каждого утюга. Но с 2018 года я перестал сниматься, потому что опять уткнулся в стену. Идейно. Все, что хотел, сыграл, а другие проекты были либо развлекательные, либо откровенно вредные. Пропаганда таких вещей, с которыми не хочется связываться, — прыгать из постели в постель — это не мое.
Но я очень боялся отказываться. В свое время творчески наголодался. Мне как-то предложили бенефисную роль, причем брали сразу, без проб. Но сериал был с такой отвратительной моралью, что я нашел в себе силы отказать. И сразу же открывается другая дверь: мы с Викой снимаемся в «Святынях России». До этого я отказался от 35 ролей и ровно столько серий мы отсняли в этом мудром, полезном, красивом проекте.
Виктория: Моя мама решила, что мне надлежит быть артисткой. А я была против, и очень долгое время меня это тяготило. Мечтала стать архитектором.
Антон: Мы никогда не знаем, что будет завтра. Я убежден в одном: человек — это социальное существо. Друг без друга мы не сможем. Иногда объятия заменяют десятки походов к психотерапевту. Поэтому наша профессия точно никуда не денется.
Ключевой вопрос.
— Вы уже 27 лет вместе. В то время как некоторые ваши коллеги по шоу-бизнесу постоянно переживают разводы и расставания… В чем секрет?
Антон: Не знаю, мы с самого начала очень здорово совпали. С первого взгляда. Я увидел ее, как в мультиках нашего детства, когда глаза «сердечками» выкатываются и ты по-щенячьи скулишь от восторга. Я понял, что это моя женщина. У меня папа маму увел практически с ее свадьбы.
Виктория: Должна поделиться: я веду свою статистику. Спрашиваю у пар, которые так же долго живут, а то и по 30 — 40 лет, как им это удалось. Оказывается, во всех случаях мужчина выбирал женщину. Сами мы не умеем выбирать. Я сделала вывод, что когда женщина выбирает мужчину, получается что-то не то. Это просто мое наблюдение. Не утверждаю, что права. Но Антон меня выбрал — я даже ойкнуть не успела. Результат вы видите. Своему десятилетнему сыну теперь говорю: «Ванечка, запомни самое главное: выбирай девушку добрую. Будешь жить, как в раю».
Антон: Да, конечно, так он и будет по качествам выбирать! Это же мой сын — по запаху выберет. Иван у нас добряк. Он как будто родился маленьким благородным мужчиной. Когда ему было четыре года, наша дочь, которой тогда исполнилось семь, пробегала мимо и стукнула брата. А тот только и произнес: «Маша, я тебя прощаю. Но если ты меня будешь бить сильнее, я тебя буду прощать еще больше».
Виктория: Маша у нас просто огонь-девчонка, сейчас ей 13, дружит с одноклассником из хорошей многодетной семьи. Однажды она мне говорит: «Мамуль, я, наверное, замуж за Федю пойду. Смотри, какого тебе зятя доброго нашла, как наш Ванечка. Только теперь молись, чтобы тебе Ванька такую, как я, не привел!».