Виктория и Антон Макарские рассказали "РГ" о семье, вере и живом звуке

Виктория: Отвечу историей. Мы жили в Сергиевом Посаде напротив интерната для слепоглухонемых детей. Однажды я пришла туда и пожаловалась девчушке 10 — 11 лет, что очень устала. Мы только вернулись с гастролей, тут же сразу съемки, я чуть ли не плакала от усталости. И тогда эта девочка предложила: «Давайте я вашим деткам сказки читать буду». А у нее нет глаз — как у Матронушки. «Как же ты будешь читать?» — спрашиваю. «А я придумывать буду или по нашим книжкам прочту — руками». Мне перед этим ребенком стало стыдно. Я пообещала себе, что никогда в жизни больше не скажу, что устала. Стараюсь не гневить Бога.