Пермские водители за три месяца получили штрафов на 406 миллионов рублей

Пермские водители получили штрафов на 406 млн рублей за первый квартал 2026, сообщает РБК Пермь со ссылкой на старшего референта отделения информации ГУ МВД Вячеслава Баяндина.
За три месяца 2026 года сотрудники Госавтоинспекции Пермского края выписали 278 тысяч постановлений об административных нарушениях на общую сумму 406 миллионов рублей. 95% нарушителей смогли оплатить штрафы с 25% скидкой.
В 2024-м было выписано более 1,5 миллиона постановлений на сумму менее 1,5 миллиарда. В 2025 году количество постановлений снизилось на 8,5% по сравнению с 2024-м, но общая сумма штрафов выросла и превысила 1,9 миллиарда рублей.
Напомним, Госавтоинспекция Пермского края опровергла слухи о новых штрафах за отсутствие знака аварийной остановки.