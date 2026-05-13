Собака три дня просидела на изолированном острове в Красноярском крае

Помочь попавшему в беду животному специалистов попросили неравнодушные жители. «Спасатели немедленно отреагировали на призыв. Днем 12 мая на плавсредстве они добрались до изолированного острова и нашли там истощенное животное. Пёс с надеждой направился к спасателям. Его благополучно доставили на берег и передали в заботливые руки волонтеров», — рассказали в учреждении «Спасатель».