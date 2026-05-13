В Минске жертвами вышедшего из колонии рециливиста стали 40 человек

В Минске задержали афериста, жертвами которого стали более 40 человек. Подробности в прокуратуре Фрунзенского района рассказали агентству «Минск-Новости».
В августе 2021 года 51-летний ранее неоднократно судимый минчанин вышел из колонии. А с января 2024 года по май 2026 года он стал одалживать у знакомых крупные суммы под разными предлогами. Деньги он просил на личные нужды, развитие бизнеса по созданию онлайн-казино и так далее, обещая вернуть долг с процентами. Но так как деньги фигурант не вернул, то горожане стали обращаться с заявлениями в милицию.
— На данный момент имеются сведения о более 40 потерпевших, общая сумма причиненного им ущерба составила почти 586400 рублей, — прокомментировали в прокуратуре.
Подозреваемый задержан, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси). Мужчина официально нигде не работает, холост, детей нет, уже был пять раз судим за аналогичные преступления. До суда он заключен под стражу.
