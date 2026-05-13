В Минске жертвами вышедшего из колонии рециливиста стали 40 человек

В августе 2021 года 51-летний ранее неоднократно судимый минчанин вышел из колонии. А с января 2024 года по май 2026 года он стал одалживать у знакомых крупные суммы под разными предлогами. Деньги он просил на личные нужды, развитие бизнеса по созданию онлайн-казино и так далее, обещая вернуть долг с процентами. Но так как деньги фигурант не вернул, то горожане стали обращаться с заявлениями в милицию.