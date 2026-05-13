На Сахалине планируют совместную с КНР программу по изучению Мирового океана

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Сахалинский государственный университет планирует запустить совместную с Китаем научную программу по изучению Мирового океана. Об этом сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Дальний Восток» исполняющий обязанности ректора университета Алексей Огнев.
«Мы начинаем с Китая. Мы действительно сейчас прорабатываем научные программы в области, например, изучения Мирового океана. И также в проработке сейчас совместная образовательная программа», — сказал Огнев.
В настоящее время в университете имеются программы стажировок для студентов, молодые люди могут выехать в вузы Китая, Республики Кореи. «С Японией опыт большой. Я думаю, в ближайшее время будем все восстанавливать», — сказал Огнев.
Сахалинский государственный университет — ведущее образовательное учреждение островного региона. Университет предоставляет возможность получить образование по естественно-научным, педагогическим, социальным, гуманитарным, экономическим, инженерно-техническим направлениям, включает в себя пять институтов, Политехнический и Южно-Сахалинский педагогический колледжи, а также филиалы в городах Оха и Александровск-Сахалинский.