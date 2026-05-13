Нижегородский аэропорт ввел ограничения на полеты утром 13 мая

Ограничения на полеты действуют в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
С 06:40 13 мая авиаузел столицы ПФО перестал выпускать и принимать самолеты. Мера была принята для обеспечения безопасности. Сейчас с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.
Напомним, что в минувший вторник в воздушной гавани действовали аналогичные ограничения. Запрет на полеты привел к задержке ряда рейсов.
Ранее мы писали, что сотовые операторы будут рассылать нижегородцам СМС об угрозе атак беспилотников.
