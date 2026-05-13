Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские учёные нашли в морском грибе вещество, способное подавлять рост раковых клеток

Работу провели совместно с вьетнамскими коллегами.

Источник: Клопс.ru

Российские и вьетнамские учёные обнаружили в морском грибе из залива Нячанг соединение, которое может избирательно подавлять рост опухолевых клеток. Об этом рассказали в Тихоокеанском институте биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН, пишет РИА Новости в среду, 13 мая.

Исследователи изучали гриб Penicillium sp., выделенный из морской губки Cinachyrella sp. В его экстракте нашли три производных микофеноловой кислоты — известного иммуносупрессора. Одно из соединений, пеникацид K, впервые удалось получить из природного источника: ранее его удавалось получить только как промежуточный продукт синтеза.

Другое вещество, пеникацид G, в экспериментах умеренно подавляло деление нормальных клеток кожи человека, но в более ранних исследованиях показало значительно более сильную токсичность в отношении опухолевых клеток разных линий. По словам учёных, небольшие различия в структуре делают его более эффективным блокатором деления раковых клеток.

В институте отмечают, что пеникацид G обладает «хорошей лекарственноподобностью» и может стать перспективным кандидатом для разработки избирательных противоопухолевых препаратов. Исследование также подтвердило, что экстракт гриба содержит широкий набор биологически активных соединений, включая микотоксин боверицин и вещества, похожие на антибиотики.

Учёные выяснили, что у не состоявших в браке чаще диагностируют рак.