«Газпромнефть-СМ» представила на международной выставке инновационную продукцию для металлообработки

«Газпромнефть -— смазочные материалы» презентовала высокотехнологичную продукцию на международной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности-2026». Выставка объединила более 1200 участников из России, стран СНГ, Ближнего и Дальнего Востока и других станкостроительных регионов мира.
На выставке компания представила обновленный ассортимент водосмешиваемых, масляных и быстроиспаряющихся смазочно-охлаждающих жидкостей, а также гидравлические, шпиндельные масла, которые пользуются высоким спросом у промышленных предприятий. Разработанные в Научно-исследовательском центре компании они давно завоевали доверие профессионального сообщества.
— Мы последовательно развиваем линейку смазочных материалов для металлургии и металлообработки, отвечая на актуальные вызовы отрасли. В условиях модернизации промышленного сектора инновационные смазочные материалы обеспечивают надежную работу высокотехнологичного оборудования. Наша задача — гарантировать стабильно высокое качество продукции и бесперебойность поставок, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.