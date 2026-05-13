Юные футболисты столицы стали чемпионами Казахстана

Победу в турнире одержали воспитанники из Астаны
В соревнованиях приняли участие 11 сильнейших команд из 11 городов страны.
Уверенное выступление на групповом этапе
Честь Астаны представляли воспитанники СДЮСШОР № 8. Команда показала стабильную игру на протяжении всего турнира и уверенно прошла групповой этап, заняв первое место в своей группе. Это позволило столичным футболистам выйти в стадию плей-офф.
Драматичный полуфинал и победа в серии пенальти
В полуфинале команда Астаны встретилась с хозяевами турнира — футболистами из Кызылорды. Основное время завершилось вничью — 1:1. Исход встречи решился в серии пенальти, где игроки Астаны проявили хладнокровие и точность, обеспечив себе выход в финал.
Уверенная победа в решающем матче
В финале столичная команда встретилась с соперниками из Шымкента и продемонстрировала доминирующую игру. Матч завершился уверенной победой Астаны со счётом 4:0, что принесло команде золотые медали чемпионата Казахстана.
Индивидуальное признание
По итогам турнира отдельной награды был удостоен игрок сборной Астаны Артур Голотойстров, который был признан лучшим игроком соревнований.