Юные футболисты столицы стали чемпионами Казахстана

В Кызылорде завершился чемпионат Республики Казахстан по футболу среди юношей 2012 года рождения.

Источник: DKNews.kz

Победу в турнире одержали воспитанники из Астаны

В соревнованиях приняли участие 11 сильнейших команд из 11 городов страны.

Уверенное выступление на групповом этапе

Честь Астаны представляли воспитанники СДЮСШОР № 8. Команда показала стабильную игру на протяжении всего турнира и уверенно прошла групповой этап, заняв первое место в своей группе. Это позволило столичным футболистам выйти в стадию плей-офф.

Драматичный полуфинал и победа в серии пенальти

В полуфинале команда Астаны встретилась с хозяевами турнира — футболистами из Кызылорды. Основное время завершилось вничью — 1:1. Исход встречи решился в серии пенальти, где игроки Астаны проявили хладнокровие и точность, обеспечив себе выход в финал.

Уверенная победа в решающем матче

В финале столичная команда встретилась с соперниками из Шымкента и продемонстрировала доминирующую игру. Матч завершился уверенной победой Астаны со счётом 4:0, что принесло команде золотые медали чемпионата Казахстана.

Индивидуальное признание

По итогам турнира отдельной награды был удостоен игрок сборной Астаны Артур Голотойстров, который был признан лучшим игроком соревнований.