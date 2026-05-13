В Алматы создадут демографический хаб ЮНФПА

Переговоры по расширению сотрудничества в сфере демографической политики, здравоохранения и гендерного равенства
Казахстан усиливает партнёрство с ООН, уделяя особое внимание развитию сотрудничества с этой универсальной площадкой для глобального диалога. Президент Касым-Жомарт Токаев поддерживает активное участие страны в инициативе «UN80» и расширение совместных программ с международными организациями.
В центре внимания — демография и здравоохранение
Стороны обсудили взаимодействие Казахстана и ЮНФПА по ряду важных направлений, включая:
Снижение младенческой и материнской смертности;
Развитие молодёжных центров здоровья;
Проведение исследований в области демографии и народонаселения.
Министр отметил, что важными направлениями регионального сотрудничества остаются здравоохранение, молодёжная политика и гендерное равенство. Было предложено активнее использовать площадку Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, расположенного в Алматы.
ЮНФПА высоко оценила реформы Казахстана
Диене Кейта, представитель ЮНФПА, отметила, что ООН положительно оценивает системные реформы Казахстана в сфере:
Продвижения гендерного равенства;
Защиты прав и расширения возможностей женщин;
Развития семейной и молодёжной политики;
Снижения показателей материнской и детской смертности.
Открытие демографического хаба ЮНФПА в Алматы
Одним из ключевых результатов встречи стало объявление о создании в Алматы Центральноазиатского хаба ЮНФПА по вопросам демографической устойчивости. Новая площадка будет заниматься:
Сбором и анализом демографических данных;
Исследованием региональных тенденций;
Поддержкой решений в сфере демографического развития.
Продолжение диалога
По итогам переговоров Казахстан и ЮНФПА договорились продолжить конструктивное взаимодействие по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.