В Алматы создадут демографический хаб ЮНФПА

Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провёл встречу с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным директором Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Диене Кейта, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Переговоры по расширению сотрудничества в сфере демографической политики, здравоохранения и гендерного равенства

Казахстан усиливает партнёрство с ООН, уделяя особое внимание развитию сотрудничества с этой универсальной площадкой для глобального диалога. Президент Касым-Жомарт Токаев поддерживает активное участие страны в инициативе «UN80» и расширение совместных программ с международными организациями.

В центре внимания — демография и здравоохранение

Стороны обсудили взаимодействие Казахстана и ЮНФПА по ряду важных направлений, включая:

  • Снижение младенческой и материнской смертности;

  • Развитие молодёжных центров здоровья;

  • Проведение исследований в области демографии и народонаселения.

Министр отметил, что важными направлениями регионального сотрудничества остаются здравоохранение, молодёжная политика и гендерное равенство. Было предложено активнее использовать площадку Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, расположенного в Алматы.

ЮНФПА высоко оценила реформы Казахстана

Диене Кейта, представитель ЮНФПА, отметила, что ООН положительно оценивает системные реформы Казахстана в сфере:

  • Продвижения гендерного равенства;

  • Защиты прав и расширения возможностей женщин;

  • Развития семейной и молодёжной политики;

  • Снижения показателей материнской и детской смертности.

Открытие демографического хаба ЮНФПА в Алматы

Одним из ключевых результатов встречи стало объявление о создании в Алматы Центральноазиатского хаба ЮНФПА по вопросам демографической устойчивости. Новая площадка будет заниматься:

  • Сбором и анализом демографических данных;

  • Исследованием региональных тенденций;

  • Поддержкой решений в сфере демографического развития.

Продолжение диалога

По итогам переговоров Казахстан и ЮНФПА договорились продолжить конструктивное взаимодействие по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

