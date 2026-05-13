Восемь автобусов изменят маршруты до октября в Нижнем Новгороде

С середины мая по конец сентября в Нижнем Новгороде скорректируют маршруты восьми автобусных линий. Информацию об этом распространил Центр развития транспортных систем.
Изменения коснутся рейсов автобусов под номерами 1, 4, 40, 64, 68, 92, 97 и 130. Подобные меры предприняты в связи с проведением ремонтных работ на улице Ошарской, затрагивающих отрезок от улицы Октябрьской до улицы Грузинской.
Вследствие этого, указанные выше транспортные средства, следуя к площади Горького, будут двигаться по улицам Варварская, Володарского и Ошарская. При следовании в направлении площади Минина и Пожарского, автобусы будут использовать улицу Академика Блохиной.
Ранее сообщалось, что трамвай № 27 изменит схему движения в Нижнем Новгороде на два месяца.