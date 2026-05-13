К тушению пожара вблизи Измайловского кремля привлекли пожарный поезд

По данным МЧС, горит здание на ул. Вернисажной, изначально площадь пожара составляла 200 кв.м, позднее выросла до 3 тыс. кв.м. ТАСС сообщил, что пожар тушат 140 человек и 40 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Источник: РБК

Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 3 тыс. кв.м, тушение осложняет сложная планировка здания, сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

Спасатели ликвидируют пожар на улице Вернисажная, рядом находится стадион «Измайлово» и Измайловский кремль. По данным ведомства, пожар возник в металлокаркасном строении на площади 200 кв. м, затем она увеличилась до 1 тыс. кв. м.

ТАСС со ссылкой на ведомство сообщает, что к тушению привлекли пожарный поезд.

«Привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе десять подъемных механизмов и пожарный поезд. С воздуха разведка проводится с помощью беспилотных авиационных систем», — говорится в сообщении.

Также агентство со ссылкой на оперативные службы передает, что произошло обрушение кровли на площади 2,5 тыс. кв. м.

Столичное МЧС позже дополнило сообщение, заявив о локализации пожара.

Как пишет телеграм-канал SHOT, пожар начался в здании, где располагается площадка для проведения квестов. По информации канала «Осторожно, Москва», предварительно, причиной возгорания стали неисправная электропроводка и короткое замыкание.

