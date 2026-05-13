Экс-замминистра природы Буцаев объявлен в розыск

Денис Буцаев в 1999 году МГЮА им. О. Е. Кутафина, с 98 года работал в региональном подразделении корпорации IBM «Ай-би-эм» по Европе, Ближнему Востоку и Африке. Работал юристом до 2008 года, когда вошел в экспертный совет при председателе Совета Федерации Сергее Миронове. С 2013 по 2014 года был советником губернатора Московской области Андрея Воробьева. С июля 2014 по декабрь 2018 года работал зампредседателя правительства Подмосковья.