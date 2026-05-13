Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замминистра природы Буцаев объявлен в розыск

Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев объявлен в розыск. В карточке указано, что он разыскивается по уголовной статье.

Источник: РБК

Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев объявлен в розыск. Это следует из карточки в базе данных МВД, с которой ознакомился РБК.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке об основании для розыска.

В карточке указано, что Буцаев родился 7 марта 1977 года в городе Москве.

23 апреля Буцаев подал в отставку по собственному желанию. Премьер-министр Миахил Мишустин подписал освобождение от должности Буцаева в тот же день.

В Минприроды заявили, что Буцаев на посту замминистра курировал департамент экономики замкнутого цикла, а также управление цифровизации публично-правовую компанию «Российский экологический оператор».

«Ведомости» со ссылкой на источники писали 30 апреля, что Буцаев уехал из России 22 апреля через Минск.

Денис Буцаев в 1999 году МГЮА им. О. Е. Кутафина, с 98 года работал в региональном подразделении корпорации IBM «Ай-би-эм» по Европе, Ближнему Востоку и Африке. Работал юристом до 2008 года, когда вошел в экспертный совет при председателе Совета Федерации Сергее Миронове. С 2013 по 2014 года был советником губернатора Московской области Андрея Воробьева. С июля 2014 по декабрь 2018 года работал зампредседателя правительства Подмосковья.

Буцаев занял пост главы Российского экологического оператора, компании, которая занималась вопросами обращения твердых коммунальных отходов в России, а также курировала «мусорную реформу», в 2019 году. Кандидатура Буцаева на пост замминистра природы стала рассматриваться в 2025 году.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».