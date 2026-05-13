Вышвыривали на улицу. Турагент отправила 25 человек в адский отпуск за 6 млн

Белый песок, пальмы, бирюзовое море — именно такую картинку рисовали себе в голове клиенты ныне ликвидированной турфирмы «География», когда переступали порог офиса в Хабаровске и отдавали деньги за долгожданный отпуск. Но вместо райского пляжа они получали билет в один конец, ваучер на сутки проживания и бесконечные выселения из номеров с чемоданами наперевес. Организовала этот конвейер 32-летняя жительница пригородного поселка Березовка Наталья Лисина, и за десять месяцев она успела осчастливить таким «отдыхом» 25 семей, попутно заработав на них более шести миллионов рублей. Чем закончилась история турагента, который превратил мечту о море в кошмар, — в материале hab.aif.ru.
«Пожалуйста, покиньте номер».
Сценарий для клиентов «Географии» был одинаковым, как под копирку. Люди приходили, выбирали пакетный тур, заключали договор, платили наличными или переводили деньги на карту — и начинали ждать документы. Лисина не высылала их сразу: говорила, что все придет за пару дней до вылета. Это неудобство списывали на технические моменты. Настоящие проблемы начинались уже в Таиланде.
Представьте: вы прилетаете в чужую страну, не зная языка, заселяетесь в гостиницу по ваучеру и ложитесь спать. А утром в дверь стучат и просят покинуть номер. Потому что ваш ваучер оплачен ровно на сутки. Дальше начинается кошмар: выселение до полудня, заселение в новый номер после трех часов дня, и эти три часа вы сидите на чемоданах на улице под палящим солнцем. На следующий день история повторяется. И так — весь отпуск.
Другим клиентам везло еще меньше: они получали сообщение о «непреодолимых обстоятельствах» и обещание вернуть деньги, но билеты им так и не присылали. А кто-то прилетал в Таиланд с билетом в один конец и только на месте понимал, что обратной дороги нет — ее нужно оплачивать из своего кармана. При этом продажа новых туров не прекращалась вплоть до января 2025 года, когда Лисину наконец задержали.
«Я в шоке, как и все!».
Бывший муж Натальи Артем Лисин, который когда-то открыл эту фирму по франшизе, в прошлом году заявлял журналистам, что после развода в 2021 году отношения с бизнесом бывшей жены не имел. Никаких документов с ней не подписывал, доверенности не давал, договор аренды на офис не заключал. Для него все происходящее, по его словам, стало таким же сюрпризом, как для остальных. Туры, по его предположению, оформлялись в обход официальной системы бронирования по какой-то собственной «серой» схеме.
Интересно, что франшиза «География» на тот момент уже давно не имела к Лисиной никакого отношения. В федеральной сети позже подтвердили: договор с ИП Лисиной был расторгнут еще в 2022 году в одностороннем порядке за нарушение финансовой дисциплины и стандартов обслуживания клиентов. Тогда же от нее потребовали прекратить использовать товарный знак. Но вывеска на офисе осталась, клиенты продолжали идти, а женщина — продавать им воздух.
Приговор с отсрочкой.
В январе 2025 года Наталью Лисину задержали при поддержке СОБРа Росгвардии. В офисе компании и по месту жительства прошли обыски, были изъяты документы, цифровая и компьютерная техника. Туроператору инкриминировали вторую и третью части статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
По версии гособвинения, деньги туристов женщина тратила на собственные нужды. В мае 2026 года Центральный районный суд Хабаровска признал ее виновной по всем пунктам — обвинение поддержала прокуратура Центрального района.
«Суд приговорил 32-летнюю жительницу поселка Березовка к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет», — сообщила hab.aif.ru помощник прокурора Центрального района города Хабаровска Яна Михайлова.
Приговор пока не вступил в законную силу. Лисина свою вину признала, сотрудничала со следствием и обещала компенсировать ущерб.
Обещания — это все, что сейчас остается у двух с половиной десятков семей, чей отпуск мечты превратился в унизительное стояние с чемоданами у дверей тайских отелей. Кто-то из них, возможно, еще получит свои деньги назад. Кто-то — нет. Но воспоминания о том, как они каждый день ждали выселения под чужим небом, не понимая языка и не зная, что будет завтра, останутся с ними навсегда. А турфирма «География» закрылась, окончательно и бесповоротно.