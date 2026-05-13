Турагент отправила 25 человек в адский отпуск за 6 млн

Обещания — это все, что сейчас остается у двух с половиной десятков семей, чей отпуск мечты превратился в унизительное стояние с чемоданами у дверей тайских отелей. Кто-то из них, возможно, еще получит свои деньги назад. Кто-то — нет. Но воспоминания о том, как они каждый день ждали выселения под чужим небом, не понимая языка и не зная, что будет завтра, останутся с ними навсегда. А турфирма «География» закрылась, окончательно и бесповоротно.