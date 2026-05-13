Охота на китов за миллионы: Почему на Чукотке требуют запретить жестокий аттракцион для туристов

Серый кит — это морское млекопитающее из подотряда усатых китов, единственный современный вид своего семейства. Взрослые особи достигают длины 11−15 метров и массы до 35 тонн. Его главная внешняя особенность — отсутствие спинного плавника, вместо которого на спине есть небольшой горб и ряд бугорков, а также серая кожа, почти всегда покрытая белыми пятнами от паразитов. Серые киты знамениты самыми длинными миграциями среди млекопитающих, преодолевая до 20 000 км в год между арктическими морями и тёплыми лагунами Мексики и Кореи. В отличие от других усатых китов, они кормятся в основном на мелководье, зачёрпывая и процеживая придонный ил с рачками.