Пожар начался рядом с Измайловским кремлем в Москве

В Москве тушат пожар на улице Вернисажная, сообщила пресс-служба столичного МЧС. Поблизости находится стадион и историческая царская усадьба Измайлово.
Пожар возник в металлокаркасном строении на площади 200 кв. м. Площадь пожара позже увеличилась до 1 тыс. кв. м.
«К тушению привлечено более 100 человек и 30 единиц техники», — говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что пожару присвоен третий ранг сложности, на место пребывают дополнительные подразделения экстренных служб.
По информации РЕН ТВ, спасено пять человек. Также в готовность приведены два пожарных вертолета. Информации о пострадавших не поступало.
Как пишет телеграм-канал SHOT, пожар начался с квеструма, в котором находились посетители. «Осторожно, Москва» указывает, что, предварительно, причиной возгорания стали неисправная проводка и короткое замыкание.
