Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал, когда в Москве может начаться метеорологическое лето

Леус: метеорологическое лето может начаться в Москве в среду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Метеорологическое лето может начаться в Москве со среды, так как ночная температура составила плюс 13,2 градуса, и есть вероятность, что среднесуточный показатель превысит 15-градусную отметку, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температурные прогнозы на день сегодняшний (среды — ред.) более теплые, да и очень теплая ночь. А в столице сегодня минимум составил плюс 13,2 градуса, что позволяет надеяться, что среднесуточная температура наступившей среды превысит 15-градусную отметку, и сегодня мы начнем второй отсчет дней метеорологического лета», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик подчеркнул, что вчерашний день в Москве оказался более холодным, чем ожидалось, и положительная температурная аномалия, накопленная с момента первой попытки метеорологического лета утвердиться в городе, обнулилась.