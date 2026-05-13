Растерзанный медведем-гризли священник из США перед смертью оставил сообщение отцу

Священнослужитель, которого в американском национальном парке Глейшер растерзал медведь-гризли, успел оставить сообщение для отца. Об этом случае пишет The New York Post.
По данным газеты, 33-летний Энтони Поллио отправился в одиночку в поход по тропе Маунт-Браун 6 мая. Его останки обнаружили примерно в четырех километрах от начала тропы. Сотрудники парка рассказали, что травмы погибшего соответствуют нападению медведя.
По словам отца Поллио, его сын регулярно ему звонил. В день своей смерти Энтони записал голосовое сообщение, в котором рассказал о своих приключениях и в конце сказал «люблю тебя».
— У него за 33 года было столько впечатлений, сколько некоторые не получают и за 90 лет, — сказал Поллио-старший в беседе с газетой.
До этого в префектуре Фукусима медведь напал на сотрудника сил самообороны Японии. С начала апреля в регионе фиксировали случаи появления животных, вышедших из спячки.
В середине марта медведь напал на американку, которая выгуливала собаку у себя во дворе. Инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса у подножия горной гряды Сан-Габриэль. Медведь вышел из леса, внезапно приблизился к женщине и поцарапал ей когтями голень.