RT: ВС РФ ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью нанесли массированный удар по нескольким объектам на территории Украины. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в RT.
Так, в Одесской области под ударом оказалась промышленная инфраструктура, повреждены несколько складов. В Харькове после атаки на одном из объектов вспыхнул пожар.
Кроме того, в Полтавской области беспилотники ударили по электроподстанции. Тем временем в Кривом Роге пострадали предприятия и инфраструктура. Взрывы также были слышны в Днепропетровске и Сумах, следует из публикации.
Официальных комментариев от Министерства обороны России по поводу ночного удара российской армии пока не поступало.
9 мая в оборонном ведомстве привели статистику. В тот день армия Украины совершила 1173 обстрела позиций ВС РФ, нарушив перемирие. Кроме того, военные 7151 раз атаковали Россию с помощью БПЛА.
Помимо этого, 1 мая бойцы ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по украинским объектам, в том числе высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА.