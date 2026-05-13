Телеведущий Владимир Молчанов умер в возрасте 75 лет

Ушел из жизни Владимир Молчанов, знаковая фигура российского и советского телевидения и радиовещания, член Академии российского телевидения. Ему было 76 лет. Печальную весть сообщил его друг, фотограф и телеведущий Юрий Рост. Рост охарактеризовал Молчанова как "талантливого и умного русского интеллигента, нравственного журналиста, блистательного телевизионного ведущего, честного писателя и моего большого друга". Причина кончины не была названа. Напомним, что в конце прошлого года Владимир Молчанов уже в пятый раз за год попадал в больницу из-за сильных болей в животе. По некоторым данным, он перенес трансплантацию печени, связанную с онкологическим заболеванием, а в 2022 году пережил инфаркт. Владимир Молчанов оставил яркий след в истории телевидения, прежде всего как создатель и ведущий культовой программы "До и после полуночи" (1987−1991), ставшей одним из символов эпохи перестройки. В последние годы он продолжал активно работать, создавая авторские программы о культуре на телевидении и радио. Его вклад был отмечен престижной премией ТЭФИ. Кроме того, он делился своим опытом, руководя мастерской на факультете журналистики в МИТРО "Останкино". В прошлом году в его честь была открыта звезда в "Галерее звезд" у Останкинской телебашни.