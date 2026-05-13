Пьяные олени угрожают безопасности водителей во Франции

Правоохранители предупредили водителей об опасности во французском департаменте Сона и Луара. Все произошло после необычного инцидента с, предположительно, нетрезвым оленем. Об этом сообщает Fox8.
Оленя сняли на видео, когда он бегал кругами, подпрыгивал, терял равновесие и падал на землю прямо у дороги.
«Не все участники дорожного движения трезвы. Доказательство — на видео», — с иронией отметились в публикации жандармерии.
По версии правоохранителей, олень мог опьянеть из-за забродивших фруктов, шишек или гниющих растений. В результате процессов брожения в такой пище образуется алкоголь, который может воздействовать на организм диких животных. В полиции пояснили, что животные могут внезапно выбежать на дорогу, начать хаотично метаться или неожиданно замереть на проезжей части.
«Возможно, сейчас не лучшее время для того, чтобы вести себя на дороге как хозяин», — подчеркнули представители жандармерии, предупредив о возможном «непредсказуемом поведении» оленей.
Автомобилистам рекомендовали быть особенно осторожными в темное время суток и на второстепенных дорогах, где риск встречи с дикими животными особенно высок. При этом специалисты отмечают, что забродившие плоды могут влиять не только на оленей, но и на птиц, насекомых и других представителей дикой природы.
