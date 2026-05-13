Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улицах Ростова найдены обломки БПЛА противника

В Ростове-на-Дону после отражения массированного налета БПЛА обнаружены фрагменты сбитых беспилотников самолетного типа.

Источник: "Российская газета"

В Ростове-на-Дону после отражения массированного налета БПЛА обнаружены фрагменты сбитых беспилотников самолетного типа.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, обломки найдены в Первомайском районе города. Они находились возле двух объектов — коммерческого и административного.

«Погибших и пострадавших нет. Возгораний нет. Повреждены бытовые коммуникации», — уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что ночью 13 мая ПВО уничтожило около 20 украинских БПЛА. Повреждены ветроэнергетические установки.

Всего над регионами России зенитчики перехватили 286 украинских беспилотников-камикадзе. Аппараты сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, а также над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Ростовской и Астраханской областями.

Атаке подверглись Краснодарский край, Крым и Калмыкия.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше