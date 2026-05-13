На улицах Ростова найдены обломки БПЛА противника

В Ростове-на-Дону после отражения массированного налета БПЛА обнаружены фрагменты сбитых беспилотников самолетного типа.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, обломки найдены в Первомайском районе города. Они находились возле двух объектов — коммерческого и административного.
«Погибших и пострадавших нет. Возгораний нет. Повреждены бытовые коммуникации», — уточнил губернатор.
Ранее сообщалось, что ночью 13 мая ПВО уничтожило около 20 украинских БПЛА. Повреждены ветроэнергетические установки.
Всего над регионами России зенитчики перехватили 286 украинских беспилотников-камикадзе. Аппараты сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, а также над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Ростовской и Астраханской областями.
Атаке подверглись Краснодарский край, Крым и Калмыкия.