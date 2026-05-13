Хабаровский край попал в список регионов с высоким риском энцефалита

Роспотребнадзор фиксирует рост активности клещей по всему Дальнему Востоку, и расслабляться сейчас нельзя ни жителям, ни врачам.

Роспотребнадзор обновил перечень территорий, где встреча с клещом может обернуться не просто укусом, а тяжёлым диагнозом. Хабаровский край официально вошёл в число дальневосточных регионов с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом. Ведомство фиксирует рост активности клещей по всему Дальнему Востоку, и расслабляться сейчас нельзя ни жителям, ни врачам.

Помимо Хабаровского края, в списке эндемичных субъектов значатся Амурская и Сахалинская области, Забайкалье, Приморье, Бурятия, Якутия и Еврейская автономная область. Фактически весь федеральный округ окрашен в зону риска, и эпидемиологи подчёркивают: сезон только набирает обороты. Чем теплее становится, тем агрессивнее ведёт себя клещ, и пик обращений в больницы обычно приходится на май и июнь.

Подтверждает тревожную статистику и свежий случай в самом Хабаровске. На прошлой неделе в краевой столице зарегистрировали первый в 2026 году лабораторно подтверждённый случай клещевого энцефалита. Это перевело всю ситуацию из разряда предупреждений в конкретный факт, с которым теперь работают медики и эпидемиологи.

К началу мая число обращений в медучреждения после укусов клещей в крае достигло 648 случаев. Цифра говорит сама за себя: активность переносчиков выросла в разы по сравнению с началом сезона, и каждая прогулка без обработки одежды и осмотра теперь — игра в рулетку. В Роспотребнадзоре просят не пренебрегать защитой и помнить, что энцефалит — не та болезнь, где уместна беспечность.