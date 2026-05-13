Хабаровский край попал в список регионов с высоким риском энцефалита

К началу мая число обращений в медучреждения после укусов клещей в крае достигло 648 случаев. Цифра говорит сама за себя: активность переносчиков выросла в разы по сравнению с началом сезона, и каждая прогулка без обработки одежды и осмотра теперь — игра в рулетку. В Роспотребнадзоре просят не пренебрегать защитой и помнить, что энцефалит — не та болезнь, где уместна беспечность.