Жителям Охотска из-за зимних аварий пересчитали плату за тепло на 1,7 млн рублей

Прокуратура добилась перерасчета коммунальных платежей для населения Охотского округа на сумму более 1,7 млн рублей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», причиной стали декабрьские и январские аварии, из-за которых жители Охотска оставались без тепла.
В конце 2025 года и начале 2026 года на теплосетях произошли серьезные поломки, повлекшие ограничение подачи ресурса. Прокуратура Охотского округа тогда взяла ситуацию на контроль.
Выяснилось, что 14,5 километров тепловых сетей в райцентре числятся на балансе администрации округа. Однако местные власти не обслуживают их, а ресурсоснабжающая организация за пользование сетями не платит.
Было возбуждено восемь административных дел: пять — по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов подачи коммунальных услуг), три — по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации теплосетей). Нарушителям вынесли предупреждения и штрафы на общую сумму 11 тысяч рублей.
МУП «Охотское коммунальное хозяйство» проводит тарификацию сетей, чтобы в дальнейшем обслуживать их. Уже заключен контракт на закупку и поставку 4,3 км трубной продукции. Также под контролем прокуратуры идет разработка проектно-сметной документации для оценки стоимости замены ветхих сетей.
Главный итог для жителей — за ненадлежащее теплоснабжение им сделали перерасчет платы. Сумма экономии превысила 1,7 миллиона рублей.